SOIRÉE PYJAMA Frahier-et-Chatebier

Début : 2026-01-16 20:00:00
fin : 2026-01-16 22:00:00
2026-01-16
Les P’tits Frahioulots et La Bulle Créative proposent une soirée pyjama, vendredi 16 janvier de 20h à 22h.
Jeux divers, bonbons, galette des rois.
Pour les enfants de 6 à 10 ans. Gratuit Sur inscription labullecreative70400@gmail.com .
labullecreative70400@gmail.com
