SOIRÉE PYJAMA

Presbytère Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16 22:00:00

Date(s) :

2026-01-16

Les P’tits Frahioulots et La Bulle Créative proposent une soirée pyjama, vendredi 16 janvier de 20h à 22h.

Jeux divers, bonbons, galette des rois.

Pour les enfants de 6 à 10 ans. Gratuit Sur inscription labullecreative70400@gmail.com .

Presbytère Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté labullecreative70400@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOIRÉE PYJAMA

L’événement SOIRÉE PYJAMA Frahier-et-Chatebier a été mis à jour le 2026-01-05 par RONCHAMP TOURISME