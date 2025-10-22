Soirée pyjama Rue de la Grande Abbaye Fréhel
Soirée pyjama Rue de la Grande Abbaye Fréhel mercredi 22 octobre 2025.
Soirée pyjama
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Des histoires pour rêver !
Enfile ton pyjama, prends ton doudou et viens écouter de jolies histoires ! .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
