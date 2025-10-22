Soirée pyjama Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Soirée pyjama Rue de la Grande Abbaye Fréhel mercredi 22 octobre 2025.

Soirée pyjama

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-22 18:30:00

fin : 2025-10-22 19:30:00

2025-10-22

Des histoires pour rêver !

Enfile ton pyjama, prends ton doudou et viens écouter de jolies histoires ! .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

