Soirée pyjama Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24 19:30:00

2026-04-24

Des histoires pour rêver !

Enfile ton pyjama, prends ton doudou et viens écouter de jolies histoires !

Enfants dès 3 ans

Sur inscription par téléphone ou par mail .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

