Soirée pyjama Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24 19:30:00
2026-04-24
Des histoires pour rêver !
Enfile ton pyjama, prends ton doudou et viens écouter de jolies histoires !
Enfants dès 3 ans
Sur inscription par téléphone ou par mail .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
