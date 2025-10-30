Soirée Pyjama Halloween médiathèque de Carantec Carantec
Soirée Pyjama Halloween médiathèque de Carantec Carantec jeudi 30 octobre 2025.
Soirée Pyjama Halloween
médiathèque de Carantec 4 Rue Pasteur Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 20:00:00
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Venez écouter des histoires de sorcières et citrouilles pour petites et grandes oreilles. .
médiathèque de Carantec 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 31 17
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Pyjama Halloween Carantec a été mis à jour le 2025-10-10 par OT BAIE DE MORLAIX