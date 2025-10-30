Soirée Pyjama Halloween médiathèque de Carantec Carantec

Soirée Pyjama Halloween médiathèque de Carantec Carantec jeudi 30 octobre 2025.

Soirée Pyjama Halloween

médiathèque de Carantec 4 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 20:00:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Venez écouter des histoires de sorcières et citrouilles pour petites et grandes oreilles. .

médiathèque de Carantec 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 31 17

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Pyjama Halloween Carantec a été mis à jour le 2025-10-10 par OT BAIE DE MORLAIX