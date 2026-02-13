Soirée pyjama Heure du conte Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours

Soirée pyjama Heure du conte

Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

.

Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 08 61 mediatheque.bonneuil@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée pyjama Heure du conte

L’événement Soirée pyjama Heure du conte Bonneuil-Matours a été mis à jour le 2026-02-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne