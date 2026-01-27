Soirée pyjama Lapte

Soirée pyjama

Théâtre G. Defour Lapte Haute-Loire

Début : 2026-02-17 18:00:00

fin : 2026-02-17 19:00:00

2026-02-17

Lectures offertes aux 3-8 ans (et leurs accompagnants). Des lecteurs amateurs choisissent avec soin des albums jeunesse. Installés confortablement, vous profitez d’un moment chaleureux et réconfortant. Doudous bienvenus !

Théâtre G. Defour Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

English :

Readings for 3-8 year olds (and their carers). Amateur readers carefully select children?s books. Comfortably seated, you’ll enjoy a warm and comforting moment. Soft toys welcome!

