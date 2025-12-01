Soirée pyjama Le petit orchestre de Jean-Baptiste Mediatheque municipale Ruelle-sur-Touvre
Soirée pyjama Le petit orchestre de Jean-Baptiste Mediatheque municipale Ruelle-sur-Touvre mardi 16 décembre 2025.
Soirée pyjama Le petit orchestre de Jean-Baptiste
Mediatheque municipale 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 20:00:00
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-16
Véritable Juke-Box Biologique, homme-orchestre des temps modernes.
.
Mediatheque municipale 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89
English :
A veritable organic jukebox, a modern-day one-man band.
German :
Echte Biologische Juke-Box, Ein-Mann-Band der Neuzeit.
Italiano :
Un vero e proprio jukebox biologico, una moderna one-man band.
Espanol :
Una auténtica gramola orgánica, un hombre orquesta moderno.
L’événement Soirée pyjama Le petit orchestre de Jean-Baptiste Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême