Soirée pyjama Lecture de contes Kamishibaïs Médiathèque de Carantec Carantec

Médiathèque de Carantec 4 Rue Pasteur Carantec Finistère
Début : 2026-02-24 18:30:00
fin : 2026-02-24 19:30:00
2026-02-24
Connaissez-vous les Kamishibaïs ? Cette méthode traditionnelle de lecture de contes venue du Japon.
Venez la découvrir le mardi 24 avril à 18h30 à la médiathèque de Carantec. .
Médiathèque de Carantec 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 31 17
