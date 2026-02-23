SOIRÉE PYJAMA – LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT, de Jacques Demy Cinéma du TNB Rennes Vendredi 20 mars, 20h30 Ille-et-Vilaine

4.90€

Profitez d’une soirée entre copains et/ou copines au Cinéma du TNB pour partager des cinéphilies et créer des souvenirs inoubliables de cinéma, sans les parents ! RÉSERVÉ AUX 10-12 ANS

Le Cinéma du TNB invite les ados de 10 à 12 ans à une soirée entre copains et copines : l’occasion de découvrir et partager la passion du cinéma et de créer des souvenirs inoubliables… sans les parents !

Lors des premiers rendez-vous, les enfants ont pu découvrir les films cultes Retour vers le futur de Robert Zemeckis et Porco Rosso, de Hayao Miyazaki. Pour ce 3e rendez-vous, nous leur proposons de plonger dans l’un des chefs-d’œuvre de Jacques Demy, Les demoiselles de Rochefort.

L’accueil des enfants est possible dès 19h30.

Et pendant ce temps-là, pour les parents, 3 propositions au choix :

– à 19h45 : ciné-quiz au Bar du TNB ;

– à 20h45 : film au Cinéma du TNB ;

– une sortie en extérieur.

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT

Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de solfège. Elle vivent dans la musique comme d’autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement des forains arrivent en ville et fréquentent le bar que tient la mère des jumelles. Une grande foire se prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin…

2h05, France, 1967

Une soirée en partenariat avec les étudiant·es de Sciences Po Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T23:00:00.000+01:00

cinema@t-n-b.fr

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



