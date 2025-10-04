Soirée Pyjama Médiathèque D’avrillé Avrillé

Soirée Pyjama Médiathèque D’avrillé Avrillé samedi 4 octobre 2025.

Soirée Pyjama Samedi 4 octobre, 18h00 Médiathèque D’avrillé Maine-et-Loire

Dès 3 ans, accompagnateur obligatoire. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T18:00 – 2025-10-04T19:30

Fin : 2025-10-04T18:00 – 2025-10-04T19:30

Blottis sous un plaid, dans une ambiance tamisée, prenez place pour une lecture cosy en pyjama. Doudous et tétines bienvenus !

Entre histoires enchantées, musiques douces et quelques surprises festives, vivez un moment chaleureux en famille à la médiathèque

Médiathèque D’avrillé ALLEE GEORGES BRASSENS 49240 Avrillé Avrillé 49240 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241311130 https://avrille.bibenligne.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 31 11 30 »}, {« type »: « email », « value »: « brassens.mediatheque@ville-avrille.fr »}]

