Soirée pyjama MiliGram vous raconte les mille et une nuits, par la Cie La Chaloupe Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Début : 2025-12-19 20:00:00
2025-12-19
MiliGram est un clown naïf et ambitieux il veut, en toute simplicité, sauver le monde. Comment ? En racontant des histoires, comme Shéhérazade en son temps.
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
English :
MiliGram is a naive, ambitious clown who wants to save the world. But how? By telling stories, like Scheherazade in her day.
German :
MiliGram ist ein naiver und ehrgeiziger Clown: Er will, ganz einfach gesagt, die Welt retten. Wie soll er das tun? Indem er Geschichten erzählt, wie seinerzeit Scheherazade.
Italiano :
MiliGram è un clown ingenuo e ambizioso: vuole, semplicemente, salvare il mondo. Ma come? Raccontando storie, come Scheherazade ai suoi tempi.
Espanol :
MiliGram es un payaso ingenuo y ambicioso: quiere, sencillamente, salvar el mundo. ¿Cómo? Contando historias, como Scheherazade en su día.
