Soirée pyjama MiliGram vous raconte les mille et une nuits, par la Cie La Chaloupe Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Soirée pyjama MiliGram vous raconte les mille et une nuits, par la Cie La Chaloupe

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

MiliGram est un clown naïf et ambitieux il veut, en toute simplicité, sauver le monde. Comment ? En racontant des histoires, comme Shéhérazade en son temps.

+33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

English :

MiliGram is a naive, ambitious clown who wants to save the world. But how? By telling stories, like Scheherazade in her day.

German :

MiliGram ist ein naiver und ehrgeiziger Clown: Er will, ganz einfach gesagt, die Welt retten. Wie soll er das tun? Indem er Geschichten erzählt, wie seinerzeit Scheherazade.

Italiano :

MiliGram è un clown ingenuo e ambizioso: vuole, semplicemente, salvare il mondo. Ma come? Raccontando storie, come Scheherazade ai suoi tempi.

Espanol :

MiliGram es un payaso ingenuo y ambicioso: quiere, sencillamente, salvar el mundo. ¿Cómo? Contando historias, como Scheherazade en su día.

