Soirée Pyjama Bibliothèque de la Boissière Morlaix

Soirée Pyjama Bibliothèque de la Boissière Morlaix vendredi 17 octobre 2025.

Soirée Pyjama

Bibliothèque de la Boissière 100 Avenue de Würselen Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:15:00

fin : 2025-10-17 21:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Vêtus de leur pyjama, munis de leur doudou, les enfants se faufilent à la bibliothèque pour écouter des histoires.

À partir de 4 ans (sur réservation). .

Bibliothèque de la Boissière 100 Avenue de Würselen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 09 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Pyjama Morlaix a été mis à jour le 2025-09-30 par OT BAIE DE MORLAIX