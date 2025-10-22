Soirée Pyjama Médiathèque Les Ailes du Temps Morlaix

Médiathèque Les Ailes du Temps 5 Rue Léon Gambetta Morlaix Finistère

Début : 2025-10-22 20:15:00

fin : 2025-10-22 21:00:00

Vêtus de leur pyjama, munis de leur doudou, les enfants se faufilent à la bibliothèque pour écouter des histoires.

A partir de 4 ans (sur réservation). .

Médiathèque Les Ailes du Temps 5 Rue Léon Gambetta Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 60

