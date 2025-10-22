Soirée Pyjama Médiathèque Les Ailes du Temps Morlaix
Soirée Pyjama Médiathèque Les Ailes du Temps Morlaix mercredi 22 octobre 2025.
Soirée Pyjama
Médiathèque Les Ailes du Temps 5 Rue Léon Gambetta Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 20:15:00
fin : 2025-10-22 21:00:00
Date(s) :
2025-10-22
Vêtus de leur pyjama, munis de leur doudou, les enfants se faufilent à la bibliothèque pour écouter des histoires.
A partir de 4 ans (sur réservation). .
Médiathèque Les Ailes du Temps 5 Rue Léon Gambetta Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 60
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Pyjama Morlaix a été mis à jour le 2025-10-03 par OT BAIE DE MORLAIX