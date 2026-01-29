Soirée pyjama Médiathèque Orgelet

Soirée pyjama Médiathèque Orgelet jeudi 9 avril 2026.

Soirée pyjama

Médiathèque 8 Grande Rue Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 20:00:00
fin : 2026-04-09 21:00:00

Date(s) :
2026-04-09

Soirée pyjama pour 5 à 10 ans le jeudi 9 avril de 20h à 21h à la médiathèque d’Orgelet.

Apporte ta lampe et ton coussin, sur inscription.   .

Médiathèque 8 Grande Rue Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 83 05 

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English : Soirée pyjama

L’événement Soirée pyjama Orgelet a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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