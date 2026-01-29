Soirée pyjama Médiathèque Orgelet
Soirée pyjama Médiathèque Orgelet jeudi 9 avril 2026.
Soirée pyjama
Médiathèque 8 Grande Rue Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 20:00:00
fin : 2026-04-09 21:00:00
Date(s) :
2026-04-09
Soirée pyjama pour 5 à 10 ans le jeudi 9 avril de 20h à 21h à la médiathèque d’Orgelet.
Apporte ta lampe et ton coussin, sur inscription. .
Médiathèque 8 Grande Rue Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 83 05
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English : Soirée pyjama
L’événement Soirée pyjama Orgelet a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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