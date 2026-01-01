Soirée pyjama Médiathèque Poligny
vendredi 23 janvier 2026.
Soirée pyjama
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura
Gratuit
Gratuit
19:30:00
21:30:00
2026-01-23
Retrouvez nous à la médiathèque pour une Soirée Pyjama; aux côtés du secteur jeune de la Séquanaise.
Au programme jeux, pizzas et autres surprises !
Et bien sûr… revêtez votre plus beau pyjama !
Animation dans le cadre des Nuits de la Lecture, sans obligation d’abonnement à la médiathèque.
Sur inscription nombre de place limité. À partir de 10 ans. .
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr
