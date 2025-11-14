Soirée pyjama Médiathèque de Pontarlier Pontarlier

Soirée pyjama

Médiathèque de Pontarlier 69 rue de la république Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:30:00

fin : 2025-11-14 19:45:00

Date(s) :

2025-11-14

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.

Votre enfant est invité à une soirée pyjama avec plein d’histoires à la médiathèque, sans les parents ! De 6 à 9 ans.

Gratuit, sur inscription. .

Médiathèque de Pontarlier 69 rue de la république Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

English : Soirée pyjama

German : Soirée pyjama

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée pyjama Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS