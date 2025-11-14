Soirée pyjama Médiathèque de Pontarlier Pontarlier
Médiathèque de Pontarlier 69 rue de la république Pontarlier Doubs
Gratuit
Début : 2025-11-14 18:30:00
fin : 2025-11-14 19:45:00
2025-11-14
Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Votre enfant est invité à une soirée pyjama avec plein d’histoires à la médiathèque, sans les parents ! De 6 à 9 ans.
Gratuit, sur inscription. .
Médiathèque de Pontarlier 69 rue de la république Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
