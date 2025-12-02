SOIRÉE PYJAMA – PORCO ROSSO de Hayao Miyazaki Cinéma du TNB Rennes Vendredi 19 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

4.90€

Profitez d’une soirée entre copains et/ou copines au Cinéma du TNB pour partager des cinéphilies et créer des souvenirs inoubliables de cinéma, sans les parents ! RÉSERVÉ AUX 10-12 ANS

Le Cinéma du TNB invite les ados de 10 à 12 ans à une soirée entre copains et copines : l’occasion de découvrir et partager la passion du cinéma et de créer des souvenirs inoubliables… sans les parents !

Lors du 1er rendez-vous, les enfants ont pu découvrir le film culte Retour vers le futur de Robert Zemeckis. Pour ce 2e rendez-vous, nous leur proposons de plonger dans l’un des chefs-d’œuvre les moins connus du célèbre réalisateur Miyazaki, Porco Rosso.

L’accueil des enfants est possible dès 19h30.

Et pendant ce temps-là, pour les parents, 3 propositions au choix :

– à 19h45 : ciné-quiz au Bar du TNB ;

– à 20h30 : film au Cinéma du TNB ;

– une sortie en extérieur.

PORCO ROSSO de HAYAO MIYAZAKI

Dans l’entre-deux-guerres, en pleine montée du fascisme, quelque part en Italie, Marco Pagot, pilote hors-pair épris de liberté, est victime d’un sortilège. Il devient chasseur de prime, et établit son repaire sur une île déserte de l’Adriatique. Surnommé Porco Rosso par ses ennemis, les pirates de l’air et brigands de tout poil, il affronte les meilleurs aviateurs en duel aérien à bord de son splendide hydravion rouge. Guidé par le souvenir de ses compagnons d’armes et par son esprit de solidarité, il vole au secours des faibles et un jour rencontre l’amour. Mais qui percera le secret de sa métamorphose ?

1h29, Japon, 1995

Une soirée en partenariat avec les étudiant·es de Sciences Po Rennes.

cinema@t-n-b.fr

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine