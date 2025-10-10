SOIRÉE PYJAMA – RETOUR VERS LE FUTUR Cinéma du TNB Rennes

SOIRÉE PYJAMA – RETOUR VERS LE FUTUR Cinéma du TNB Rennes Vendredi 10 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

4.90€

Profitez d’une soirée entre copains et/ou copines au Cinéma du TNB pour partager des cinéphilies et créer des souvenirs inoubliables de cinéma, sans les parents ! RÉSERVÉ AUX 10-12 ANS

Pour le 1er rendez-vous de la saison, faites découvrir à vos enfants le film culte Retour vers le futur de Robert Zemeckis (1985), en version française, sur grand écran.

RETOUR VERS LE FUTUR

ROBERT ZEMECKIS

1h56, États-Unis, 1985, VF

1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie Jennifer, seulement troublée par sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi de l’expulser du lycée. Ami de l’excentrique professeur Emmett Brown, il l’accompagne un soir tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps via une DeLorean modifiée. La démonstration tourne mal : des trafiquants d’armes débarquent et assassinent le scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la rencontre de ses parents, et doit tout faire pour les remettre ensemble, sous peine de ne pouvoir exister.

