Soirée pyjama Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn
Soirée pyjama Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn vendredi 13 février 2026.
Soirée pyjama
Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Nouvelle soirée pyjama annoncée ! Venez avec les doudous, vêtu de votre plus beau pyjama, vos enfants, les amis de vos enfants, vos petits-enfants…
20h animations et surprises.
20h30 découvrez les pouvoirs extraordinaires de Biscuit, le chien fantastique .
A partir de 6 ans. .
Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr
