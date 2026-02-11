Soirée pyjama Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn

Soirée pyjama

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Nouvelle soirée pyjama annoncée ! Venez avec les doudous, vêtu de votre plus beau pyjama, vos enfants, les amis de vos enfants, vos petits-enfants…

20h animations et surprises.

20h30 découvrez les pouvoirs extraordinaires de Biscuit, le chien fantastique .

A partir de 6 ans. .

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr

