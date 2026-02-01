Soirée pyjama sur le thème de l’hiver Centre Anatole le Braz Penvénan

Soirée pyjama sur le thème de l’hiver

Centre Anatole le Braz 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-19 18:00:00

fin : 2026-02-19 19:30:00

Date(s) :

2026-02-19

La médiathèque vous propose une soirée pyjama sur le thème de l’hiver. Pyjama, couverture, coussin, bonnet, sont les bienvenus, sans oublier doudou!

De 0 à 12 ans (3 salles 3 ambiances) Dans la limite des places disponibles, réservation conseillée. .

Centre Anatole le Braz 12 Place de l’Église Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 65 92

