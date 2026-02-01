Soirée pyjama sur le thème de l’hiver Centre Anatole le Braz Penvénan
Soirée pyjama sur le thème de l’hiver Centre Anatole le Braz Penvénan jeudi 19 février 2026.
Soirée pyjama sur le thème de l’hiver
Centre Anatole le Braz 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 18:00:00
fin : 2026-02-19 19:30:00
Date(s) :
2026-02-19
La médiathèque vous propose une soirée pyjama sur le thème de l’hiver. Pyjama, couverture, coussin, bonnet, sont les bienvenus, sans oublier doudou!
De 0 à 12 ans (3 salles 3 ambiances) Dans la limite des places disponibles, réservation conseillée. .
Centre Anatole le Braz 12 Place de l’Église Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 65 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée pyjama sur le thème de l’hiver Penvénan a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose