Soirée pyjama Médiathèque l’évasion Thénezay Thénezay

Informations pratiques

Thénezay

Soirée pyjama

Médiathèque l’évasion Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 17:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Une soirée spéciale dans l’univers de Beetle Juice pour affronter ses peurs !

A partir de 9ans .

Médiathèque l’évasion Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56

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English : Soirée pyjama

L’événement Soirée pyjama Thénezay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine