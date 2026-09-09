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Soirée pyjama Médiathèque l’évasion Thénezay Thénezay

vendredi 30 octobre 2026 · Médiathèque l'évasion Thénezay · Thénezay

Soirée pyjama Médiathèque l’évasion Thénezay Thénezay

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Médiathèque l'évasion Thénezay
Adresse
10 bis Place de L Hôtel de ville
Ville
79390 Thénezay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Thénezay

Soirée pyjama

Médiathèque l’évasion Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 17:30:00
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-30

Une soirée spéciale dans l’univers de Beetle Juice pour affronter ses peurs !

A partir de 9ans   .

Médiathèque l’évasion Thénezay 10 bis Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 

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English : Soirée pyjama

L’événement Soirée pyjama Thénezay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine

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