Soirée pyjama Espace Agora Vasles

Soirée pyjama

Espace Agora Bibliothèque Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Tous à vos plaids, oreillers et doudous ! Comme à chaque veille de vacances scolaires, les bibliothécaires vous entraîne dans de nouvelles aventures. Venez profiter des histoires en famille !

Public familial, à partir de 3 ans .

Espace Agora Bibliothèque Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 61 38 bibliothequedevasles@orange.fr

