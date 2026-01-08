Soirée pyjama Espace Agora Vasles
Soirée pyjama Espace Agora Vasles jeudi 5 février 2026.
Soirée pyjama
Espace Agora Bibliothèque Vasles Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Tous à vos plaids, oreillers et doudous ! Comme à chaque veille de vacances scolaires, les bibliothécaires vous entraîne dans de nouvelles aventures. Venez profiter des histoires en famille !
Public familial, à partir de 3 ans .
Espace Agora Bibliothèque Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 61 38 bibliothequedevasles@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée pyjama
L’événement Soirée pyjama Vasles a été mis à jour le 2026-01-06 par CC Parthenay Gâtine