AGENDA · Vasles
Soirée pyjama Espace Agora Vasles
vendredi 18 décembre 2026 · Espace Agora · Vasles
Informations pratiques
Vasles
Soirée pyjama
Espace Agora Bibliothèque Vasles Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 19:45:00
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-18
Les bibliothécaires vous ont mitonné une marmite d’histoires à déguster en famille. Plaids, oreillers et doudous recommandés.
Public familial, à partir de 3 ans .
Espace Agora Bibliothèque Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 61 38 bibliothequedevasles@orange.fr
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English : Soirée pyjama
L’événement Soirée pyjama Vasles a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine
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