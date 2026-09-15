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AGENDA · Vasles

Soirée pyjama Espace Agora Vasles

vendredi 18 décembre 2026 · Espace Agora · Vasles

Soirée pyjama Espace Agora Vasles

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Heure de début
19:45:00
Lieu
Espace Agora
Adresse
Bibliothèque
Ville
79340 Vasles
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Vasles

Soirée pyjama

Espace Agora Bibliothèque Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 19:45:00
fin : 2026-12-18

Date(s) :
2026-12-18

Les bibliothécaires vous ont mitonné une marmite d’histoires à déguster en famille. Plaids, oreillers et doudous recommandés.

Public familial, à partir de 3 ans   .

Espace Agora Bibliothèque Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 61 38  bibliothequedevasles@orange.fr

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English : Soirée pyjama

L’événement Soirée pyjama Vasles a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine

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