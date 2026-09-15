Soirée pyjama Espace Agora Vasles

Informations pratiques

Vasles

Soirée pyjama

Espace Agora Bibliothèque Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 19:45:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Les bibliothécaires vous ont mitonné une marmite d’histoires à déguster en famille. Plaids, oreillers et doudous recommandés.

Public familial, à partir de 3 ans .

Espace Agora Bibliothèque Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 61 38 bibliothequedevasles@orange.fr

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English : Soirée pyjama

L’événement Soirée pyjama Vasles a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine