Soirée pyjama Vendeuvre-sur-Barse
Soirée pyjama Vendeuvre-sur-Barse mardi 20 janvier 2026.
Soirée pyjama
11 rue du Pont Chevallier Vendeuvre-sur-Barse Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 18:30:00
fin : 2026-01-20 20:30:00
Date(s) :
2026-01-20
A l’occasion des Nuits de la lecture, préparez vos plus belles chaussettes-chaussons et venez en famille à la
médiathèque, pour une petite soirée conviviale émaillée d’histoires, de chansons et de jeux.
Une première partie jusqu’à 19H30 sous forme d’heure du conte, prolongement jusque 20H30 pour les plus
réveillés avec des jeux de société.
Sur inscription. .
11 rue du Pont Chevallier Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée pyjama Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne