Soirée pyjama Vendeuvre-sur-Barse

Soirée pyjama

11 rue du Pont Chevallier Vendeuvre-sur-Barse Aube

Début : 2026-01-20 18:30:00

fin : 2026-01-20 20:30:00

2026-01-20

A l’occasion des Nuits de la lecture, préparez vos plus belles chaussettes-chaussons et venez en famille à la

médiathèque, pour une petite soirée conviviale émaillée d’histoires, de chansons et de jeux.

Une première partie jusqu’à 19H30 sous forme d’heure du conte, prolongement jusque 20H30 pour les plus

réveillés avec des jeux de société.

Sur inscription. .

