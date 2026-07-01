Soirée Pyjamas enfants, Bibliothèque de Messas, Messas
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque de Messas · Messas
Informations pratiques
Soirée Pyjamas enfants Vendredi 2 octobre, 18h30 Bibliothèque de Messas Loiret
Soirée limité aux enfants de Messas. Venir en Pyjamas
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Soirée lecture et jeux de société avec participation d’un conteur et en fin de soirée dégustation de crêpes.
Bibliothèque de Messas Rue des Hauts talons Messas 45190 Loiret Centre-Val de Loire 02.38.44.53.02 Petite bibliothèque du réseau de la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire Parking à proximité. Accès PMR
Biblis en folie 2026
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