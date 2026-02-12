Soirée Pyj’ImprÔ à Niort Niort

Soirée Pyj’ImprÔ à Niort

12 Rue Joseph Cugnot Niort Deux-Sèvres

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-27

Installez-vous comme pour une veillée, enfilez vos plus beaux pyjamas, glissez votre doudou sous le bras et laissez-vous embarquer !

Trois amis vous donnent rendez-vous pour une soirée pyjama pas comme les autres.

Comme lors d’une veillée d’enfance, les flammes dansent et les histoires s’inventent. Autour de la cheminée, entre coussins et couvertures polaires, en pyjama et doudou sous le bras, laissez vous embarquer dans des histoires extraordinaires entièrement improvisées sous vos yeux. À partir de vos idées et des objets que vous apportez, contes, aventures et confidences prennent vie dans une veillée aussi douce que déjantée.

Apportez un objet, un livre, un chapeau, un dessin, une babiole mystérieuse… Ces trésors pourront surgir dans les histoires et donner vie à des improvisations imprévisibles.

Tarifs enfant (4 à 13 ans) 8 € partir de 14 ans et adulte 15€ .

12 Rue Joseph Cugnot Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 61 61 97

