Soirée Quai en scène

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Chaque 2e vendredi du mois à Quai N°3, ouvrons la scène et présentons nos talents, envies, passions artistiques… à des spectateurs chaleureux et heureux. Le tout, en nous régalant de planches apéritives de saison !

RDV le 14 novembre de 19h à 22h.

Si vous chantez dans votre douche, si vous jouez du piano avec les deux mains, si vous montez Cyrano entre copains, si vous êtes magiciens ou jongleurs de couteaux, si vous faites l’équilibre sur les mains en peignant un tableau, Quai sur scène est pour vous !

– 19h petite restauration

– 20h15 lancement de la soirée

Boissons et tartines à consommer sur place

Soirée gratuite, hors consommations tartines et boissons payantes. .

+33 7 74 96 62 62

L’événement Soirée Quai en scène Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Montfort Communauté