Soirée Quai en scène

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 19:20:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Chaque 2e vendredi du mois à Quai N°3, ouvrons la scène et présentons nos talents, envies, passions artistiques… à des spectateurs chaleureux et heureux. Le tout, en nous régalant de planches apéritives de saison !

RDV le 9 janvier à 18h30 à Quai N°3.

Si vous chantez dans votre douche, si vous jouez du piano avec les deux mains, si vous montez Cyrano entre copains, si vous êtes magiciens ou jongleurs de couteaux, si vous faites l’équilibre sur les mains en peignant un tableau, Quai sur scène est pour vous !

Seules les personnes qui souhaitent présenter leur talents s’inscrivent sur ce formulaire ! Pour les visiteurs, venez sans inscription.

Boissons et grignotages sur place !

Soirée gratuite, hors consommations.

Quelques éléments pour bien comprendre la soirée

Durée de passage 10 minutes max par personne (peut varier selon le nombre de personnes à passer sur la scène; prévoyez un rappel!)

Respect des valeurs de Quai n°3, des valeurs humanistes et de non-discrimination

Quai n°3 ne possède pas de matériel technique ou de sonorisation

Etre présent durant la soirée pour écouter les autres participants

Pas de rémunération, pas de chapeau .

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Quai en scène Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Montfort Communauté