Soirée Québécoise -14e édition Méru

Soirée Québécoise -14e édition

Rue Aristide Briand Méru Oise

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29 22:00:00

Date(s) :

2025-11-29

En partenariat avec l’association Val d’Oise Québec Acadie

Lilas L’Bon Temps, ce sont trois filles qui réarrangent des chansons traditionnelles québécoises en y ajoutant une touche festive.

S’inspirant de la musique traditionnelle québécoise, je Lilas L’Bon Temps tricote un tout nouveau répertoire de chansons originales qui répondent aux classiques du folklore québécois. L’ambiance est à la fête, la musique est riche et les voix puissantes !

Sur des airs de Il était un petit navire ou V’la l’bon vent , venez avec elles, voyager entre la nostalgie et l’envie du monde à refaire !

Rue Aristide Briand Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 35 00 billetterie@ville-meru.fr

English :

In partnership with the Val d’Oise Québec Acadie association

Lilas L?Bon Temps are three girls who rearrange traditional Quebec songs with a festive touch.

Drawing inspiration from traditional Québécois music, Lilas L?Bon Temps knit together a whole new repertoire of original songs that respond to Québécois folk classics. The mood is festive, the music rich and the voices powerful!

With tunes like Il était un petit navire and V?la l?bon vent , join them on a journey of nostalgia and longing for a world to remake!

German :

In Partnerschaft mit dem Verein Val d’Oise Québec Acadie

Lilas L?Bon Temps, das sind drei Mädchen, die traditionelle Lieder aus Québec neu arrangieren und ihnen eine festliche Note verleihen.

Inspiriert von der traditionellen Musik Québecs stricken je Lilas L?Bon Temps ein ganz neues Repertoire an originellen Liedern, die auf die Klassiker der Folklore Québecs reagieren. Die Stimmung ist festlich, die Musik reichhaltig und die Stimmen kraftvoll!

Mit Melodien wie Il était un petit navire oder V?la l?bon vent reisen Sie mit ihnen zwischen Nostalgie und dem Wunsch, die Welt neu zu gestalten!

Italiano :

In collaborazione con l’associazione Val d’Oise Québec Acadie

Le Lilas L?Bon Temps sono tre ragazze che riarrangiano le canzoni tradizionali del Quebec con un tocco festoso.

Ispirandosi alla musica tradizionale del Quebec, le Lilas L?Bon Temps mettono insieme un nuovo repertorio di canzoni originali da abbinare ai classici del folklore quebecchese. L’atmosfera è festosa, la musica ricca e le voci potenti!

Con brani come Il était un petit navire e V?la l?bon vent , unitevi a loro in un viaggio all’insegna della nostalgia e del desiderio che il mondo ritorni!

Espanol :

En colaboración con la asociación Val d’Oise Québec Acadie

Lilas L’Bon Temps son tres chicas que reorganizan canciones tradicionales de Quebec con un toque festivo.

Inspirándose en la música tradicional de Quebec, Lilas L’Bon Temps teje todo un nuevo repertorio de canciones originales a la altura de los clásicos del folclore quebequense. El ambiente es festivo, la música rica y las voces potentes

Con melodías como Il était un petit navire y V?la l?bon vent , ¡acompáñeles en un viaje de nostalgia y añoranza por el mundo que vuelve!

L’événement Soirée Québécoise -14e édition Méru a été mis à jour le 2025-10-10 par Oise Tourisme