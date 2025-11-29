Soirée québécoise 14e édition Méru

Soirée québécoise 14e édition Méru samedi 29 novembre 2025.

Soirée québécoise 14e édition

Rue Aristide Briand Méru Oise

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29 23:00:00

Date(s) :

2025-11-29

En partenariat avec l’association Val d’Oise Québec Acadie

Lilas L’Bon Temps, ce sont trois filles qui réarrangent des chansons traditionnelles québécoises en y ajoutant une touche festive.

S’inspirant de la musique traditionnelle québécoise, Lilas L’Bon Temps tricote un tout nouveau répertoire de chansons originales qui répondent aux classiques du folklore québécois. L’ambiance est à la fête, la musique est riche et les voix puissantes ! Sur des airs de Il était un petit navire ou V’la l’bon vent , venez avec elles, voyager entre la nostalgie et

l’envie du monde à refaire !

Rue Aristide Briand Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 35 00 billetterie@ville-meru.fr

English :

In partnership with the Val d’Oise Québec Acadie association

Lilas L?Bon Temps are three girls who rearrange traditional Québécois songs, adding a festive touch.

Inspired by traditional Québécois music, Lilas L?Bon Temps knit together a brand-new repertoire of original songs that respond to Québécois folk classics. The mood is festive, the music rich and the voices powerful! To the tunes of Il était un petit navire or V?la l?bon vent , join them on a journey through nostalgia and the desire

nostalgia and the desire to remake the world!

German :

In Partnerschaft mit dem Verein Val d’Oise Québec Acadie

Lilas L?Bon Temps sind drei Mädchen, die traditionelle Lieder aus Québec neu arrangieren und ihnen einen festlichen Touch verleihen.

Inspiriert von der traditionellen Musik Québecs stricken Lilas L?Bon Temps ein ganz neues Repertoire an originellen Liedern, die auf die Klassiker der Folklore Québecs reagieren. Die Stimmung ist festlich, die Musik reichhaltig und die Stimmen kraftvoll! Mit Melodien wie Il était un petit navire oder V?la l’bon vent können Sie mit ihnen auf eine Reise zwischen Nostalgie und

der Sehnsucht nach einer neuen Welt!

Italiano :

In collaborazione con l’associazione Val d’Oise Québec Acadie

Le Lilas L?Bon Temps sono tre ragazze che riarrangiano le canzoni tradizionali del Quebec con un tocco festoso.

Ispirandosi alla musica tradizionale del Quebec, le Lilas L?Bon Temps hanno messo insieme un repertorio inedito di canzoni originali da abbinare ai classici del folklore quebecchese. L’atmosfera è festosa, la musica ricca e le voci potenti! Con brani come Il était un petit navire e V?la l?bon vent , unitevi a loro in un viaggio di nostalgia e desiderio di rifare il mondo

nostalgia e desiderio di rifare il mondo!

Espanol :

En colaboración con la asociación Val d’Oise Québec Acadie

Lilas L’Bon Temps son tres chicas que reinterpretan canciones tradicionales de Quebec con un toque festivo.

Inspirándose en la música tradicional quebequense, Lilas L’Bon Temps han tejido un repertorio inédito de canciones originales que se unen a los clásicos del folclore quebequense. El ambiente es festivo, la música rica y las voces potentes Con temas como Il était un petit navire y V?la l?bon vent , acompáñelos en un viaje de nostalgia y deseo de rehacer el mundo

¡nostalgia y anhelo de rehacer el mundo!

