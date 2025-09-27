Soirée queen par La Coulure Scierie quartier gare Tence

Soirée queen par La Coulure Scierie quartier gare Tence samedi 27 septembre 2025.

Soirée queen par La Coulure

Scierie quartier gare 40 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Sisters Sisters Dragshow !

La Maison du Paon avec Drag queen, Drag King & Quenn (Vipérine, Le Cerf, Dinoh, Grimm Lynks & Revenge Monstris en guest).

Sélection musicale par Ta Tant et La Coulure.

Scierie quartier gare 40 Rue d’Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes scieriequartiergare@gmail.com

English :

Sisters Sisters: Dragshow!

La Maison du Paon with Drag queen, Drag King & Quenn (Vipérine, Le Cerf, Dinoh, Grimm Lynks & Revenge Monstris as guests).

Musical selection by Ta Tant and La Coulure.

German :

Sisters Sisters: Dragshow!

Das Haus des Pfaus mit Drag Queen, Drag King & Quenn (Vipérine, Le Cerf, Dinoh, Grimm Lynks & Revenge Monstris als Gäste).

Musikauswahl von Ta Tant und La Coulure.

Italiano :

Sorelle Sorelle: Dragshow!

La Maison du Paon con Drag queen, Drag King & Quenn (Vipérine, Le Cerf, Dinoh, Grimm Lynks & Revenge Monstris come ospiti).

Selezione musicale di Ta Tant e La Coulure.

Espanol :

¡Hermanas Hermanas: Dragshow!

La Maison du Paon con Drag queen, Drag King & Quenn (Vipérine, Le Cerf, Dinoh, Grimm Lynks & Revenge Monstris como invitados).

Selección musical de Ta Tant y La Coulure.

