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Soirée Queer Saint-Gonlay

Soirée Queer Saint-Gonlay samedi 27 juin 2026.

Adresse : 2 Rue du Parc de Pentière

Ville : 35750 Saint-Gonlay

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Saint-Gonlay

Soirée Queer

2 Rue du Parc de Pentière Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Le samedi 27 juin à 20h30, le Saperlipopette Bar accueille une soirée Queer organisée par les Féru. Au programme Bingo et Drag Show.
Repas végétarien sur réservation avant la soirée 14€.   .

2 Rue du Parc de Pentière Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 69 29 64 16 

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English :

L’événement Soirée Queer Saint-Gonlay a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Montfort Communauté

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