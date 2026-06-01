Soirée Queer Saint-Gonlay
Soirée Queer Saint-Gonlay samedi 27 juin 2026.
Saint-Gonlay
Soirée Queer
2 Rue du Parc de Pentière Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le samedi 27 juin à 20h30, le Saperlipopette Bar accueille une soirée Queer organisée par les Féru. Au programme Bingo et Drag Show.
Repas végétarien sur réservation avant la soirée 14€. .
2 Rue du Parc de Pentière Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 69 29 64 16
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English :
L’événement Soirée Queer Saint-Gonlay a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Montfort Communauté
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