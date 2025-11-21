Soirée Queer Wave pour finissage en beauté d’êtres fêtes Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix Vendredi 21 novembre, 19h00 Entrée libre

Le Bureau d’Art et de Recherche avec la complicité de DJ Blondin t’invitent dans le cadre du Mois du Film Documentaire à une soirée Queer Wave pour clore en beauté l’exposition « Êtres Fêtes » !

**Au programme :**

**• 19h00 :** Accueil convivial avec petit buffet & bar – l’occasion de se retrouver avant les festivités.

**• 20h00 :** Diffusion du documentaire « Casa Susanna » de Sébastien Lifshitz – un plongeon dans l’histoire méconnue des pionnières de la transidentité. Dans les années 50-60, une maison en bois et sa grange abritaient le premier réseau clandestin de travestis aux États-Unis. Aujourd’hui, Diane et Kate, 80 ans, reviennent sur ce chapitre essentiel et oublié.

**• 21h30 :** Performance live de DJ Blondin – une montée en puissance musicale pour une fièvre queer garantie !

Dans le cadre du Mois du Film Documentaire | FIESTA | Lille3000 et de l’Année des Fêtes du Monde à Roubaix

[Interview de Sébastien Lifshitz](https://youtu.be/xyruz-R9jU4?si=IP5VdEl-MNLMBAKr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-21T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-21T23:30:00.000+01:00

1



Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord