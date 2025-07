Soirée Quentin Dupieux Coutances

Soirée Quentin Dupieux Coutances mercredi 16 juillet 2025.

Soirée Quentin Dupieux

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Début : 2025-07-16 19:00:00

fin : 2025-07-16 22:30:00

2025-07-16

19h00 « Réalité ».

21h00 « L’accident de piano ».

En début de soirée, Quiz Quentin Dupieux en salle !!

Achats des placew uniquement à la caisse du cinéma. Tarifs habituels pour un seul film.

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

English : Soirée Quentin Dupieux

7pm: « Réalité » (Reality)

9:00 pm: « The Piano Accident

At the beginning of the evening, Quentin Dupieux quiz in theatres!

10? per evening. Tickets may only be purchased at the cinema box office. Usual rates for a single film.

German :

19.00 Uhr: « Reality ».

21.00 Uhr: « Der Klavierunfall ».

Am frühen Abend: Quentin Dupieux-Quiz im Saal!

Kauf von placew nur an der Kinokasse. Normale Preise für einen einzelnen Film.

Italiano :

19:00: « Réalité ».

ore 21.00: « L’incidente di piano ».

All’inizio della serata, Quentin Dupieux quiz in sala!

I biglietti possono essere acquistati solo al botteghino del cinema. Prezzi abituali per un singolo film.

Espanol :

19.00 h: « Réalité ».

21.00 h: « L’accident de piano ».

Al principio de la velada, ¡concurso de Quentin Dupieux en los cines!

Las entradas sólo pueden adquirirse en la taquilla del cine. Precios habituales para una sola película.

