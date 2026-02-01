soirée Quiz 100% 90’s 2000’s ! Le Paddock Amnéville Amnéville
soirée Quiz 100% 90’s 2000’s ! Le Paddock Amnéville Amnéville jeudi 5 février 2026.
soirée Quiz 100% 90’s 2000’s !
Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-02-05 20:30:00
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Quiz, karaoké, bonus… Une soirée riche en surprises !
Alors, qui sera incollable?Tout public
0 .
Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Quiz, karaoke, bonuses? An evening full of surprises!
So, who’s going to know what’s what?
L’événement soirée Quiz 100% 90’s 2000’s ! Amnéville a été mis à jour le 2026-01-30 par DESTINATION AMNEVILLE