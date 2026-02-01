soirée Quiz 100% 90’s 2000’s ! Le Paddock Amnéville Amnéville

soirée Quiz 100% 90’s 2000’s !

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville Moselle

Quiz, karaoké, bonus… Une soirée riche en surprises !

Alors, qui sera incollable?Tout public

Le Paddock Amnéville 2 Rue de l’Europe Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 68 38 28 99 contact@lepaddock-amneville.com

English :

Quiz, karaoke, bonuses? An evening full of surprises!

So, who’s going to know what’s what?

