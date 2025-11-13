SOIRÉE QUIZ BLIND TEST LIVE AU MELICE Montpellier

SOIRÉE QUIZ BLIND TEST LIVE AU MELICE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Le Jeudi 13 novembre 2025 à 19h30 aura lieu notre événement au M&lice ! C’ est l’ un des seuls comedy club que nous avons dans cette partie de la ville !

Profitez d’une soirée Quiz Blind Test Musical Live

Testez vos connaissances en musique

Les musiques sont jouées en live à la guitare .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

English :

On Thursday, November 13, 2025 at 7:30 p.m., we’ll be holding our event at M&lice! It?s one of the only comedy clubs we have in this part of town!

German :

Am Donnerstag, den 13. November 2025, findet um 19:30 Uhr unsere Veranstaltung im M&lice statt! Dies ist einer der wenigen Comedy-Clubs, die wir in diesem Teil der Stadt haben!

Italiano :

Giovedì 13 novembre 2025 alle 19.30 terremo il nostro evento all’M&lice! È uno degli unici comedy club che abbiamo in questa zona della città!

Espanol :

¡El jueves 13 de noviembre de 2025 a las 19.30 celebraremos nuestro evento en M&lice! ¡Es uno de los únicos clubes de comedia que tenemos en esta parte de la ciudad!

