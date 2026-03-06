Soirée Quiz ! Blind Test Vign’au T Vignot

Soirée Quiz ! Blind Test

Vign’au T 5 Rue du général Verneau Vignot Meuse

Rendez-vous au Vign’Au T pour une soirée ludique et festive !

Venez tester vos connaissances et partager un bon moment entre amis !Tout public

Join us at Vign’Au T for a fun and festive evening!

Come and test your knowledge and share a good time with friends!

