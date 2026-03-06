Soirée Quiz ! Blind Test Vign’au T Vignot
Soirée Quiz ! Blind Test Vign’au T Vignot samedi 16 mai 2026.
Soirée Quiz ! Blind Test
Vign’au T 5 Rue du général Verneau Vignot Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16 23:59:00
Date(s) :
2026-05-16
Rendez-vous au Vign’Au T pour une soirée ludique et festive !
Venez tester vos connaissances et partager un bon moment entre amis !Tout public
.
Vign’au T 5 Rue du général Verneau Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 7 68 15 53 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us at Vign’Au T for a fun and festive evening!
Come and test your knowledge and share a good time with friends!
L’événement Soirée Quiz ! Blind Test Vignot a été mis à jour le 2026-03-06 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS