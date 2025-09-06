Soirée Quiz culture générale Aux Trois Coups Arc-et-Senans

Soirée Quiz culture générale Aux Trois Coups Arc-et-Senans samedi 6 septembre 2025.

Soirée Quiz culture générale

Aux Trois Coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 20:00:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Venez tester vos connaissances générales dans une ambiance conviviale et houblonnée au bar associatif Aux Trois Coups. Ouvert à tous et sans réservation. .

Aux Trois Coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

English : Soirée Quiz culture générale

German : Soirée Quiz culture générale

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Quiz culture générale Arc-et-Senans a été mis à jour le 2025-08-05 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON