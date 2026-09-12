Soirée quiz de musique Moustier
samedi 19 septembre 2026 · Moustier
Informations pratiques
Moustier
Soirée quiz de musique
Maison Huttly Moustier Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez nombreux à la soirée quiz musique proposée par le Cantabile d’Eymet. Inscrivez-vous en équipe ou en solo. Les recettes sont destinées à soutenir le programme de concerts d’hiver de Cantabile. Au programme quiz en français et en anglais, fromage, charcuterie et vin.
Venez nombreux à la soirée quiz musique proposée par le Cantabile d’Eymet. Inscrivez-vous en équipe ou en solo. Les recettes sont destinées à soutenir le programme de concerts d’hiver de Cantabile. Au programme quiz en français et en anglais, fromage, charcuterie et vin. .
Maison Huttly Moustier 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine jane@huttly.com
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English : Soirée quiz de musique
We hope to see many of you at the music quiz night hosted by Cantabile d’Eymet. Sign up as a team or individually. Proceeds will go toward supporting Cantabile’s winter concert series. On the agenda: a quiz in French and English, cheese, cold cuts, and wine.
L’événement Soirée quiz de musique Moustier a été mis à jour le 2026-09-01 par OT du Pays de Lauzun
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