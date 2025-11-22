Soirée Quiz en français et anglais Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat
4 avenue du Maréchal Leclerc
Salies-de-Béarn
Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 EUR

22 novembre 2025

L’association The 64 players vous propose une idée originale participer à un quiz en français et en anglais le temps d’une soirée !

Dans le cadre de la très belle salle Maurice Ravel Rotonde, vous serez plusieurs équipes (6 personnes max) à vous affronter dans la joie et la bonne humeur pour répondre aux questions et défis du quiz bilingue.

Ce sera une belle occasion pour s’immerger dans la langue anglaise (ou française !), quelque soit votre niveau ! Tout est prévu pour passer une bonne soirée groupe de musique en live, tombola, bar et restauration de type auberge espagnole !

Let’s go ! Inscrivez votre équipe par mail info.64players@gmail.com .

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 4 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info.64players@gmail.com

