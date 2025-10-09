SOIRÉE QUIZ ET BLIND TEST Montpellier
SOIRÉE QUIZ ET BLIND TEST Montpellier jeudi 9 octobre 2025.
SOIRÉE QUIZ ET BLIND TEST
216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Vous êtes invités à une soirée inoubliable de musique, de rires et de délices culinaires au cœur de Montpellier !
Un blind test en live à la guitare by The Human Jukebox et un quiz vous seront proposés
Vous êtes invités à une soirée inoubliable de musique, de rires et de délices culinaires au cœur de Montpellier !
Un blind test en live à la guitare by The Human Jukebox et un quiz vous seront proposés
à 19h30 .
216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 64 86 51
English :
You’re invited to an unforgettable evening of music, laughter and culinary delights in the heart of Montpellier!
A live guitar blind test by The Human Jukebox and a quiz will be on offer
German :
Sie sind zu einem unvergesslichen Abend mit Musik, Lachen und kulinarischen Köstlichkeiten im Herzen von Montpellier eingeladen!
Ein Live-Blindtest mit Gitarre von The Human Jukebox und ein Quiz werden Ihnen angeboten
Italiano :
Siete invitati a una serata indimenticabile di musica, risate e delizie culinarie nel cuore di Montpellier!
Verranno proposti un blind test di chitarra dal vivo a cura di The Human Jukebox e un quiz
Espanol :
Le invitamos a una velada inolvidable de música, risas y delicias culinarias en el corazón de Montpellier
Se ofrecerá una prueba a ciegas de guitarra en directo a cargo de The Human Jukebox y un concurso de preguntas
L’événement SOIRÉE QUIZ ET BLIND TEST Montpellier a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT MONTPELLIER