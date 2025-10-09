SOIRÉE QUIZ ET BLIND TEST Montpellier

jeudi 9 octobre 2025.

SOIRÉE QUIZ ET BLIND TEST

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Vous êtes invités à une soirée inoubliable de musique, de rires et de délices culinaires au cœur de Montpellier !

Un blind test en live à la guitare by The Human Jukebox et un quiz vous seront proposés

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 64 86 51

You’re invited to an unforgettable evening of music, laughter and culinary delights in the heart of Montpellier!

A live guitar blind test by The Human Jukebox and a quiz will be on offer

Sie sind zu einem unvergesslichen Abend mit Musik, Lachen und kulinarischen Köstlichkeiten im Herzen von Montpellier eingeladen!

Ein Live-Blindtest mit Gitarre von The Human Jukebox und ein Quiz werden Ihnen angeboten

Siete invitati a una serata indimenticabile di musica, risate e delizie culinarie nel cuore di Montpellier!

Verranno proposti un blind test di chitarra dal vivo a cura di The Human Jukebox e un quiz

Le invitamos a una velada inolvidable de música, risas y delicias culinarias en el corazón de Montpellier

Se ofrecerá una prueba a ciegas de guitarra en directo a cargo de The Human Jukebox y un concurso de preguntas

