Soirée Quiz et Karaoké Camping de la Belle St-Fli Saint-Félix vendredi 12 septembre 2025.
Soirée Quiz et Karaoké
Camping de la Belle St-Fli 476 route des Remonds Saint-Félix Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
menu enfant jambon, frites et glace.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
Soirée Quiz par équipes et Karaoké dansant au camping de la Belle St-Fli animée par Lionel.
Date limite de réservation le 08 septembre.
Camping de la Belle St-Fli 476 route des Remonds Saint-Félix 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 65 66 51
English :
Team Quiz evening and Karaoke dance at the Belle St-Fli campsite hosted by Lionel.
Reservation deadline September 08.
German :
Team-Quiz- und Tanz-Karaoke-Abend auf dem Campingplatz Belle St-Fli, der von Lionel moderiert wird.
Reservierungsschluss ist der 08. September.
Italiano :
Serata Quiz a squadre e ballo Karaoke al campeggio Belle St-Fli con Lionel.
Termine ultimo per la prenotazione: 08 settembre.
Espanol :
Noche de concurso por equipos y baile karaoke en el camping Belle St-Fli, organizado por Lionel.
Fecha límite de reserva: 8 de septiembre.
