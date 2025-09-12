Soirée Quiz et Karaoké Camping de la Belle St-Fli Saint-Félix

Camping de la Belle St-Fli 476 route des Remonds Saint-Félix Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

menu enfant jambon, frites et glace.

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

2025-09-12

Soirée Quiz par équipes et Karaoké dansant au camping de la Belle St-Fli animée par Lionel.

Date limite de réservation le 08 septembre.

Camping de la Belle St-Fli 476 route des Remonds Saint-Félix 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 65 66 51

English :

Team Quiz evening and Karaoke dance at the Belle St-Fli campsite hosted by Lionel.

Reservation deadline September 08.

German :

Team-Quiz- und Tanz-Karaoke-Abend auf dem Campingplatz Belle St-Fli, der von Lionel moderiert wird.

Reservierungsschluss ist der 08. September.

Italiano :

Serata Quiz a squadre e ballo Karaoke al campeggio Belle St-Fli con Lionel.

Termine ultimo per la prenotazione: 08 settembre.

Espanol :

Noche de concurso por equipos y baile karaoke en el camping Belle St-Fli, organizado por Lionel.

Fecha límite de reserva: 8 de septiembre.

L’événement Soirée Quiz et Karaoké Saint-Félix a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire