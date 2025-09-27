Soirée Quiz et Karaoké Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier

Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier

Soirée organisée par la ville de Varennes-sur-Allier

Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 72 00

English :

Evening organized by the town of Varennes-sur-Allier

German :

Abendveranstaltung, organisiert von der Stadt Varennes-sur-Allier

Italiano :

Serata organizzata dalla città di Varennes-sur-Allier

Espanol :

Velada organizada por la ciudad de Varennes-sur-Allier

