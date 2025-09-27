Soirée Quiz et Karaoké Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier
Soirée Quiz et Karaoké Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier samedi 27 septembre 2025.
Soirée Quiz et Karaoké
Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Soirée organisée par la ville de Varennes-sur-Allier
.
Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 72 00
English :
Evening organized by the town of Varennes-sur-Allier
German :
Abendveranstaltung, organisiert von der Stadt Varennes-sur-Allier
Italiano :
Serata organizzata dalla città di Varennes-sur-Allier
Espanol :
Velada organizada por la ciudad de Varennes-sur-Allier
L’événement Soirée Quiz et Karaoké Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire