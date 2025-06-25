Soirée Quiz (La Banou) Brive-la-Gaillarde
Soirée Quiz (La Banou) Brive-la-Gaillarde mercredi 25 juin 2025.
Soirée Quiz (La Banou)
37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-06-25
fin : 2025-06-26
Date(s) :
2025-06-25 2025-07-30 2025-09-24
Premiers rounds de la compétition 2025/2026 .
37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
English : Soirée Quiz (La Banou)
German : Soirée Quiz (La Banou)
Italiano :
Espanol : Soirée Quiz (La Banou)
L’événement Soirée Quiz (La Banou) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-09-06 par Brive Tourisme