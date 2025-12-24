Soirée Quiz (La Banou), Brive-la-Gaillarde

Soirée Quiz (La Banou)

Soirée Quiz (La Banou), Brive-la-Gaillarde mercredi 28 janvier 2026.

Soirée Quiz (La Banou)

37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28
fin : 2026-02-26

Date(s) :
2026-01-28 2026-02-25

Culture G, convivialité et bonne humeur garanties !   .

37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Quiz (La Banou)

L’événement Soirée Quiz (La Banou) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-12-22 par Brive Tourisme