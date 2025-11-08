SOIRÉE QUIZ Le Malzieu-Ville

SOIRÉE QUIZ

2 Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Une soirée Quiz ça vous tente?

Samedi 8 novembre, Le Drogol, 1er café associatif du Malzieu-Ville, vous propose de passer une soirée pleine de questions et de réponses dans une ambiance conviviale !

Ouverture des portes 18h

Début du quiz 20h30

Pour participer, l’adhésion est nécessaire 10€ l’année, 5€ le trimestre ou 2€ le mois. Une boisson offerte non alcoolisée offerte par adhésion.

Une soirée Quiz ça vous tente?

Samedi 8 novembre, Le Drogol, 1er café associatif du Malzieu-Ville, vous propose de passer une soirée pleine de questions et de réponses dans une ambiance conviviale !

Ouverture des portes 18h

Début du quiz 20h30

Pour participer, l’adhésion est nécessaire 10€ l’année, 5€ le trimestre ou 2€ le mois. Une boisson offerte non alcoolisée offerte par adhésion. .

2 Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com

English :

How about a Quiz Night?

On Saturday November 8th, Le Drogol, Le Malzieu-Ville’s 1st community café, invites you to spend an evening full of questions and answers in a friendly atmosphere!

Doors open: 6pm

Quiz begins: 8.30pm

To take part, membership is required: 10? a year, 5? a quarter or 2? a month. One free non-alcoholic drink per membership.

German :

Wie wäre es mit einem Quizabend?

Am Samstag, den 8. November, lädt Sie Le Drogol, das erste Vereinscafé in Malzieu-Ville, dazu ein, einen Abend voller Fragen und Antworten in einer geselligen Atmosphäre zu verbringen!

Öffnung der Türen: 18 Uhr

Beginn des Quiz: 20:30 Uhr

Für die Teilnahme ist eine Mitgliedschaft erforderlich: 10? im Jahr, 5? im Quartal oder 2? im Monat. Ein alkoholfreies Getränk pro Mitgliedschaft.

Italiano :

Avete voglia di una serata a quiz?

Sabato 8 novembre, Le Drogol, il 1° caffè comunitario di Le Malzieu-Ville, vi propone una serata piena di domande e risposte in un’atmosfera amichevole!

Apertura porte: ore 18.00

Inizio del quiz: ore 20.30

Per partecipare è necessario essere soci: 10? all’anno, 5? al trimestre o 2? al mese. Una bevanda analcolica gratuita per ogni socio.

Espanol :

¿Te apetece un concurso?

El sábado 8 de noviembre, Le Drogol, el 1er café comunitario de Le Malzieu-Ville, le propone una velada llena de preguntas y respuestas en un ambiente agradable

Apertura de puertas: 18.00 h

Inicio del concurso: 20.30 h

Para participar, es necesario ser socio: 10? al año, 5? al trimestre o 2? al mes. Una bebida sin alcohol gratis por socio.

L’événement SOIRÉE QUIZ Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2025-10-28 par 48-OT Margeride en Gévaudan