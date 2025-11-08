SOIRÉE QUIZ Le Malzieu-Ville
SOIRÉE QUIZ Le Malzieu-Ville samedi 8 novembre 2025.
SOIRÉE QUIZ
2 Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Une soirée Quiz ça vous tente?
Samedi 8 novembre, Le Drogol, 1er café associatif du Malzieu-Ville, vous propose de passer une soirée pleine de questions et de réponses dans une ambiance conviviale !
Ouverture des portes 18h
Début du quiz 20h30
Pour participer, l’adhésion est nécessaire 10€ l’année, 5€ le trimestre ou 2€ le mois. Une boisson offerte non alcoolisée offerte par adhésion.
2 Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com
English :
How about a Quiz Night?
On Saturday November 8th, Le Drogol, Le Malzieu-Ville’s 1st community café, invites you to spend an evening full of questions and answers in a friendly atmosphere!
Doors open: 6pm
Quiz begins: 8.30pm
To take part, membership is required: 10? a year, 5? a quarter or 2? a month. One free non-alcoholic drink per membership.
German :
Wie wäre es mit einem Quizabend?
Am Samstag, den 8. November, lädt Sie Le Drogol, das erste Vereinscafé in Malzieu-Ville, dazu ein, einen Abend voller Fragen und Antworten in einer geselligen Atmosphäre zu verbringen!
Öffnung der Türen: 18 Uhr
Beginn des Quiz: 20:30 Uhr
Für die Teilnahme ist eine Mitgliedschaft erforderlich: 10? im Jahr, 5? im Quartal oder 2? im Monat. Ein alkoholfreies Getränk pro Mitgliedschaft.
Italiano :
Avete voglia di una serata a quiz?
Sabato 8 novembre, Le Drogol, il 1° caffè comunitario di Le Malzieu-Ville, vi propone una serata piena di domande e risposte in un’atmosfera amichevole!
Apertura porte: ore 18.00
Inizio del quiz: ore 20.30
Per partecipare è necessario essere soci: 10? all’anno, 5? al trimestre o 2? al mese. Una bevanda analcolica gratuita per ogni socio.
Espanol :
¿Te apetece un concurso?
El sábado 8 de noviembre, Le Drogol, el 1er café comunitario de Le Malzieu-Ville, le propone una velada llena de preguntas y respuestas en un ambiente agradable
Apertura de puertas: 18.00 h
Inicio del concurso: 20.30 h
Para participar, es necesario ser socio: 10? al año, 5? al trimestre o 2? al mes. Una bebida sin alcohol gratis por socio.
