SOIRÉE QUIZ

2 Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Une soirée Quiz ça vous tente?

Vendredi 5 décembre, Le Drogol, 1er café associatif du Malzieu-Ville, vous propose de passer une soirée pleine de questions et de réponses dans une ambiance conviviale !

Ouverture des portes 16h

Début du quiz 20h30

Pour participer, l’adhésion est nécessaire 10€ l’année, 5€ le trimestre ou 2€ le mois. Une boisson offerte non alcoolisée offerte par adhésion.

Une soirée Quiz ça vous tente?

Vendredi 5 décembre, Le Drogol, 1er café associatif du Malzieu-Ville, vous propose de passer une soirée pleine de questions et de réponses dans une ambiance conviviale !

Ouverture des portes 16h

Début du quiz 20h30

Pour participer, l’adhésion est nécessaire 10€ l’année, 5€ le trimestre ou 2€ le mois. Une boisson offerte non alcoolisée offerte par adhésion. .

2 Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com

English :

How about a Quiz Night?

On Friday December 5th, Le Drogol, Le Malzieu-Ville’s 1st community café, invites you to spend an evening full of questions and answers in a friendly atmosphere!

Doors open: 4pm

Quiz begins: 8.30pm

To take part, membership is required: 10? a year, 5? a quarter or 2? a month. One free non-alcoholic drink per membership.

L’événement SOIRÉE QUIZ Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2025-11-26 par 48-OT Margeride en Gévaudan