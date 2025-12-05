SOIRÉE QUIZ Le Malzieu-Ville
SOIRÉE QUIZ Le Malzieu-Ville vendredi 5 décembre 2025.
SOIRÉE QUIZ
2 Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Une soirée Quiz ça vous tente?
Vendredi 5 décembre, Le Drogol, 1er café associatif du Malzieu-Ville, vous propose de passer une soirée pleine de questions et de réponses dans une ambiance conviviale !
Ouverture des portes 16h
Début du quiz 20h30
Pour participer, l’adhésion est nécessaire 10€ l’année, 5€ le trimestre ou 2€ le mois. Une boisson offerte non alcoolisée offerte par adhésion.
2 Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com
English :
How about a Quiz Night?
On Friday December 5th, Le Drogol, Le Malzieu-Ville’s 1st community café, invites you to spend an evening full of questions and answers in a friendly atmosphere!
Doors open: 4pm
Quiz begins: 8.30pm
To take part, membership is required: 10? a year, 5? a quarter or 2? a month. One free non-alcoholic drink per membership.
