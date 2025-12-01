Soirée quiz : l’histoire de la mode, avec Audrey Millet Maison des Autres Modes Paris
Savez-vous d’où vient vraiment votre jean ? Pourquoi la minijupe a fait trembler les conventions ? Ou comment le bikini est devenu un acte de rébellion ?
Le 12 décembre, Audrey Millet présentera sa Petite Encyclopédie de la Mode – Des cours royales aux podiums (ESMOD Éditions), magnifiquement illustrée par Jae Lee, artiste coréen au style hyperréaliste, diplômé d’ESMOD Paris. 108 entrées pour décoder notre garde-robe, du cache-sexe au costume d’affaires, de la seconde main à la fast-fashion.
Historienne spécialiste du textile et de l’habillement, nous vous proposons un quiz mode pour explorer ensemble les histoires surprenantes qui se cachent derrière nos vêtements du quotidien.
Au programme : des questions décalées, des anecdotes qu’on n’oublie pas (saviez-vous que le jean était interdit dans les écoles américaines dans les années 50 ?), et quelques révélations sur ce que nos fringues disent de nous. Pas besoin d’être incollable – juste curieux ! L’idée, c’est d’apprendre en s’amusant, de débattre un peu, et de repartir avec un regard neuf sur sa propre garde-robe.
Parce que s’habiller, c’est aussi comprendre d’où l’on vient et vers quoi l’on veut aller.
Vendredi 12 décembre de 18h à 20h, gratuit sur inscription ici https://my.weezevent.com/soiree-quiz-lhistoire-de-la-mode
Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :
rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.
Le vendredi 12 décembre 2025
de 18h00 à 20h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris
https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/UAMEP/ https://www.facebook.com/UAMEP/