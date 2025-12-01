Soirée quiz : l’histoire de la mode, avec Audrey Millet Maison des Autres Modes Paris

Soirée quiz : l’histoire de la mode, avec Audrey Millet

Savez-vous d’où vient vraiment votre jean ? Pourquoi la minijupe a fait trembler les conventions ? Ou comment le bikini est devenu un acte de rébellion ?

Le 12 décembre, Audrey Millet présentera sa Petite Encyclopédie de la Mode – Des cours royales aux podiums (ESMOD Éditions), magnifiquement illustrée par Jae Lee, artiste coréen au style hyperréaliste, diplômé d’ESMOD Paris. 108 entrées pour décoder notre garde-robe, du cache-sexe au costume d’affaires, de la seconde main à la fast-fashion.

Historienne spécialiste du textile et de l’habillement, nous vous proposons un quiz mode pour explorer ensemble les histoires surprenantes qui se cachent derrière nos vêtements du quotidien.

Au programme : des questions décalées, des anecdotes qu’on n’oublie pas (saviez-vous que le jean était interdit dans les écoles américaines dans les années 50 ?), et quelques révélations sur ce que nos fringues disent de nous. Pas besoin d’être incollable – juste curieux ! L’idée, c’est d’apprendre en s’amusant, de débattre un peu, et de repartir avec un regard neuf sur sa propre garde-robe.

Parce que s’habiller, c’est aussi comprendre d’où l’on vient et vers quoi l’on veut aller.



Vendredi 12 décembre de 18h à 20h, gratuit sur inscription ici https://my.weezevent.com/soiree-quiz-lhistoire-de-la-mode

Le vendredi 12 décembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/UAMEP/ https://www.facebook.com/UAMEP/