Venez défier vos amis lors de ce quiz sur le thème des Pyrénées déclinés en 6 catégories, et obtenez une récompense si vous faites partie du top 3 ! .
Salle des loisirs Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 01 98 80
English : Soirée quiz
L’événement Soirée quiz Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Coeur de Béarn