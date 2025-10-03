Soirée QUIZ MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

Soirée QUIZ MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Vendredi 3 octobre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit sur inscription à accueilmjcpace@gmail.com

Inscrivez vous dès maintenant pour la soirée Quiz de l’année

Réuni·es par équipe autour de votre grille, rapidité, stratégie et cohésion sont de mise pour remporter ce quiz ludique et convivial.

Le but ? Collecter un maximum de points pour gagner des cadeaux surprises !!

Un Quiz en équipe de 4 personnes.

Début du quiz : 19h30

Fin du quiz : 21h00 (environ)

MJC Pacé – Grande salle commune

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine